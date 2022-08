Stiri pe aceeasi tema

- Activistii Greenpeace Romania protesteaza in mijlocul albiei Dunarii Foto arhiva: Mario Balint. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Activistii Greenpeace România protesteaza în mijlocul albiei Dunarii, unde opt caiace staționeaza la jumatatea distanței dintre România și Bulgaria,…

- In localitatea Calarasi din sudul judetul Dolj mai exista o singura fantana cu apa potabila, susține primarul comunei Sorin Sandu, care atrage atenția ca jumatate din fantani au secat si sunt otravite cu nitriti si nitrati. „Este o situatie exceptionala, avand in vedere ca acum debitul Dunarii este…

- Din cauza secetei a aparut o insula de nisip din mijlocul Dunarii. Seceta a determinat scaderi spectaculoase ale debitelor fluviului. La Galati, Dunarea e in scadere cu cinci centimetri fata de ziua precedenta. Tot din cauza secetei a aparut si insula de nisip din mijlocul Dunarii. Cursele de trecere…

- Dunarea este la o cota foarte mica, iar debitele sunt in scadere de la o zi la alta. Potrivit specialistilor, in zona Cernavoda sunt cele mai multe puncte critice. Tot din cauza secetei a aparut si insula de nisip din mijlocul Dunarii, iar bacurile traverseaza cu intarziere.

- Sportivul si bibliotecarul Avram Iancu va inota, miercuri, de Ziua Internationala a Dunarii, timp de 12 ore, pe raul Dambovita, in sprijinul copiilor cu nevoi speciale din Asociatia Conil, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Coloana de camioane in judetul Tulcea, la vama Isaccea. Mai multe camioane asteapta sa treaca vama Isaccea. Acestea se indreapta catre Ucraina. La sfarsitul lunii trecute, peste 100 de camioane asteaptau, pe malul romanesc al Dunarii, sa treaca fluviul cu bacul in Ucraina, autovehiculele fiind parcate…

- De mai multe zile, peste 100 de camioane asteapta, pe malul romanesc al Dunarii, sa treaca fluviul cu bacul in Ucraina, autovehiculele fiind parcate atat in oras, cat si in apropierea lui.La aproape cinci kilometri departare de Isaccea, pe soseaua neasfaltata care uneste drumul european 87 Tulcea Braila…

- Activisti ai Greepeace Romania au organizat, marti, un protest in fata sediului Ambasada Ungariei la Bucuresti, demers care face parte dintr-o serie de actiuni similare, in mai multe tari din Europa. Reprezentantii ONG-ului sustin ca "renuntarea la petrolul rusesc este singura optiune viabila si absolut…