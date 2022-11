Activişti pentru climă blochează avioanele private pe aeroportul Schiphol din Amsterdam Sute de activisti de mediu imbracati in salopete albe au luat cu asalt sambata o zona in care se afla avioanele private de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam si au impiedicat plecarea avioanelor timp de ore intregi, asezandu-se in fata rotilor acestora, informeaza Reuters. Politia militara a intervenit si a imbarcat zeci de protestatari in autobuze. Mai mult de 100 de activisti au fost arestati, a raportat postul national de televiziune NOS. Protestul a facut parte dintr-o zi de demonstratii organizate de Greenpeace si Extinction Rebellion in interiorul si in jurul platformei aeriene, inaintea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

