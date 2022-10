Stiri pe aceeasi tema

- Activisti ai grupului ecologist Just Stop Oil au vandalizat cu tort de ciocolata statuia din ceara a regelui Charles al III-lea de la celebrul muzeu Madame Tussauds din Londra, in cadrul unei serii de actiuni desfasurate de la inceputul lunii octombrie prin care aceasta organizatie de mediu solicita…

- Cele doua tinere activiste care au vandalizat tabloul ''Sunflowers'', de Van Gogh, expus la National Gallery din Londra, aruncand asupra sa continutul unor conserve cu supa de rosii, au fost puse sub acuzare, conform unui comunicat dat publicitatii sambata de politia britanica, transmite Reuters. Potrivit…

- Dupa moartea reginei Elisabeta a II-a, prințesa Anne, unica fiica a acesteia, a capatat din ce in ce mai multa popularitate. Aceasta a fost surprinsa de paparazzi in Aeroportul JFK din New York, in timp ce se pregatea sa se imbarce intr-o cursa spre Londra. Prințesa Anne, sora in varsta de 72 de ani…