- Politia germana a informat sambata ca activisti pentru clima intentionau sa intrerupa o slujba de Craciun televizata despre care credeau ca va fi transmisa in direct, dar au ajuns la fata locului prea tarziu, aceasta fiind inregistrata cu o zi mai devreme, transmite dpa, citat de Agerpres. Fii…

- Poliția germana a facut mai multe percheziții la activiștii de mediu de la gruparea Last Generation (Ultima generație) din Germania, transmite Reuters. Gruparea a ținut recent prima pagina a ziarelor germane prin blocarea unor piste de aterizare și vandalizarea unor muzee. Fii la curent cu…

- Autorul luarii de ostatici care a avut loc sambata dimineata intr-o galerie comerciala din Dresda, estul Germaniei, a murit in timpul interventiei politiei, au anuntat fortele de ordine germane, informeaza AFP si dpa. „Luarea de ostatici din Dresda s-a incheiat”, a anuntat politia intr-un mesaj pe Twitter,…

- Mai mulți activiști de mediu au iscat un scandal uriaș la un muzeu din Oslo, vineri, dupa ce au incercat sa iși lipeasca mainile cu o substanța adeziva de tabloul „Țipatul”, o capodopera emblematica a pictorului norvegian Edvard Munch. Gestul era menit sa denunțe simbolic practicile industriei petroliere…

- Sute de activisti de mediu imbracati in salopete albe au luat cu asalt sambata o zona in care se afla avioanele private de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam si au impiedicat plecarea avioanelor timp de ore intregi, asezandu-se in fata rotilor acestora, informeaza Reuters. Politia militara a intervenit…

- Pictorul Claude Monet este ultima victima in cadrul protestelor climatice legate de alimentatie, dupa ce membrii unui grup ecologist german au aruncat duminica, intr-un muzeu din Potsdam, cu piure de cartofi peste unul dintre tablourile sale.

- O alta zi in Suceava! Un camion care transporta ilegal lemne a fost filmat de catre doi activisti de mediu in timp ce era descarcat chiar in curtea sediului Politiei din comuna Arbore, judetul Suceava. In sediu nu se afla nimeni, asa ca cei doi au sunat la 112 pentru a chema Politia, la Politie.Miercuri,…