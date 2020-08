Activişti de mediu au ocupat centrale electrice la Berlin şi Mannheim Activisti de mediu au ocupat sambata doua centrale energetice germane, in cadrul unei campanii pentru a urgenta masurile guvernului federal de trecere la modalitati de obtinere a energiei din surse sustenabile si nepoluante, independente de combustibilii fosili, transmite DPA. Cateva persoane au reusit sa patrunda sambata dimineata in turnul unei centrale electrice din districtul berlinez Moabit, conform unui reporter DPA. Acestia au afisat un banner cu mesajul: "Cei care vor lua masuri impotriva noastra, sunt pentru carbune". Conform unui purtator de cuvant al politiei, aproximativ 20 de persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

