- Aproximativ jumatate dintre protestatari din grupul anti-monarhie Republic au fost arestați. Descarcau o duba cu pancarte, chiar la nord de Trafalgar Square. Matt Turnbull, unul dintre cei arestați, a spus ca pancartele au fost „interpretate greșit” ca fiind ceva ce ar putea fi folosit pentru blocare.…

- Incident la metroul din Londra inainte de incoronarea regelui Charles al III-lea. Oamenii au spart panicați geamurile unei garnituri. Oamenii au spart panicați geamurile unei garnituri dupa ce vagoanele au fost cuprinse de fum. Autoritațile spun ca, cel mai probabil, fumul a fost cauzat de franele trenului.…

- Custodele Coroanei si Principele Consort au sosit la Londra, joi dupa-amiaza, pentru a lua parte la ceremoniile de stat prilejuite de Incoronarea suveranului britanic. Evenimentul, primul dupa cea mai lunga domnie in Marea Britanie, va avea loc pe 6 mai.

- O zi ne mai desparte de evenimentul istoric de la Londra. Capitala Marii Britanii este deja extrem de aglomerata. Au venit britanici din toate colturile regatului ca sa vada incoronarea, dar si turisti din state membre ale Commonwealth sau pur si simplu iubitori ai monarhiei.

- Regina Camilla va purta o tinuta foarte simbolica la incoronarea lui Charles al III-lea pe 6 mai: o rochie imbracata de regina Elizabeth a II-a in timpul propriei incoronari in 1953. Conform traditiei, ca si sotul ei, regele Charles al III-lea, ea va avea doua tinute pentru ceremonie: „Robe of State",…

- Biden l-a „informat” pe suveranul britanic ca Prima Doamna Jill Biden „se bucura de ideea de a asista in numele Statelor Unite” la ceremonia de incoronare, a anunțat Casa Alba intr-un comunicat citat de AFP și preluat de News.ro.Potrivit sursei citate, presedintele american si-a exprimat dorinta de…

- Douasprezece compozitii muzicale noi vor fi interpretate la incoronarea regelui Charles al III-lea al Regatului Unit, programata in luna mai la Abatia Westminster din Londra, inclusiv muzica greaca ortodoxa, a anuntat biroul de presa de la Palatul Buckingham, potrivit caruia in cadrul viitoarei ceremonii…