- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, si-a inceput luni vizita oficiala la Strasbourg, la invitatia presedintelui Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Hendrik Daems, informeaza MOLDPRES, citand serviciul de presa al Presedintiei de la Chisinau. In cadrul intrevederii avute luni dimineata,…

- Situatia politica din tara, dar si provocarile COVID-19 au fost discutate de presedintele Maia Sandu cu presedintele Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Hendrik Daems, la Strasbourg, Franta, transmite IPN.

- Rata generala de incarcerare - adica numarul de detinuti la 100.000 de locuitori - a continuat sa scada usor in Europa in 2020, confirmand astfel o tendinta care a inceput in 2013, releva Statistica penala anuala a Consiliului Europei (SPACE ) privind populatia din inchisori pe 2020, facuta publica…

- Consiliul Europei a cerut vineri declansarea unei "anchete imediate, impartiale si independente" asupra abuzurilor comise de un regiment cecen, dupa informatii publicate de ziarul rus independent Novaia Gazeta, informeaza AFP. "Marturiile socante dezvaluite de Novaia Gazeta cu privire la executiile…

- Comisarul pentru Drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, le-a cerut vineri statelor membre sa garanteze "niveluri adecvate ale finantarii publice pentru respectarea dreptului la sanatate pentru toti", relateaza agentia EFE.

- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, a cerut Rusiei sa dea explicatii in legatura cu informatiile conform carora politia a facut uz excesiv de forta pentru a dispersa protestele anti-Kremlin si a comis incalcari ale drepturilor omului, transmite Reuters. Mai mult…

- Marți, 26 ianuarie, in contextul participarii la prima parte a Sesiunii ordinare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Strasbourg, 25-28 ianuarie 2021, senatorul Titus Corlațean, membru al Delegației Parlamentului Romaniei la APCE, s-a adresat Comisarului European pentru Justiție,…

- O delegație a Parlamentului Republicii Moldova participa la sesiunea de iarna a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, care se desfașoara in perioada 25-28 ianuarie, la Strasbourg. Este vorba despre vicepreședinții Parlamentului Vlad Batrincea și Mihail Popșoi.