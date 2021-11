Malala Yousafzai, in varsta de 24 de ani, a anunțat marți, 9 noiembrie, ca s-a casatorit in cadrul unei mici ceremonii restranse, la Birmingham, relateaza The Guardian . Activista nascuta in Pakistan și laureata a Premiului Nobel pentru Pace in 2014, a publicat pe rețelele sociale imagini cu proaspatul sau soț, Asser Malik. ”Astazi este o zi speciala din viața mea. Asser și cu mine ne-am casatorit și vom fi parteneri pe viața. Am organizat o mica ceremonie Nikkah (ceremonia de casatorie musulmana – n.r.) acasa, in Birmingham, impreuna cu familiile noastre. Va rugam sa va rugați pentru noi. Suntem…