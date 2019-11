Stiri pe aceeasi tema

- In perioada Sarbatorilor de iarna, Primaria Zalau va aduce in municipiu atmosfera Craciunului prin mai multe activitați și evenimente specifice, dar mai ales, așa cum s-a intamplat an de an, iluminatul festiv. Astfel, Targul de Craciun, colinde, iluminatul festiv și alte acțiuni menite sa marcheze sosirea…

- Cei care țin postul Craciunului pot inlocui laptele și produsele lactate cu variantele lor vegetale, care sunt sanatoase și bogate in nutrienți. Iata care sunt acestea. Tofu sau branza de soia Aceasta este alternativa pentru branza, care poate fi utilizata la salate sau in combinație cu paine și legume…

- Cele mai spectaculoase evenimente in perioada sarbatorilor de iarna se vor da in acest an la Castel Mimi! Programul sub genericul „A fost odata la Castel…” va incepe pe 14 decembrie și va dura pana pe 12 ianuarie 2010. In aceasta perioada, Castel Mimi se va transforma intr-un adevarat „Satuc al Craciunului”,…

- Perioada sarbatorilor de iarna este preferata copiilor. Cu o mulțime de surprize pentru cei mici, magia Craciunului ii cuprinde cu mult timp inainte de a veni Moș Craciun datorita activitaților distractive pe care le pot face in aceasta perioada. Și pentru ca nu poți intra mai bine in spiritul sarbatorilor…

- (P) 5 secrete pentru un Craciun de poveste Perioada sarbatorilor de iarna este prilejul pentru a te bucura de orice lucru marunt din viața ta. Fie că aștepți cu nerăbdare să împodobești bradul, să simți miros de portocale și de scorțișoară…

- In prima luna de functionare, pragul Centrului de Permanenta din Ostroveni a fost trecut de 407 persoane care au avut nevoie de servicii medicale; 197 dintre acestea s-au prezentat in noptile din timpul saptamanii, iar 210 – in week-end-uri. Pentru 215 suferinzi s-au aplicat tratamente medicale la sediul…

- Derapaj verbal al viceprimarului Capitalei, Aurelian Badulescu. Invitat intr-o emisiune radio, acesta i-a jignit pe biciclisti cu niste cuvinte greu de reprodus. Contactat telefonic, nu a fost de gasit pentru a ne oferi un punct de vedere.

- O delegatie a Consiliului Judetean Buzau va participa la Festivalul Cultural al Romanilor de Pretutindeni care se va desfasura in Complexul Etno-Cultural „Vatra” din Raionul Straseni. Acest festival va deveni, incepand cu acest an, un eveniment cultural dedicat romanilor de pretutindeni. Elementul cultural…