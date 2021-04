Activista Greta Thunberg nu va participa la COP26 din cauza accesului inegal la vaccinuri Greta Thunberg nu intentioneaza sa participe la COP26, conferinta ONU privind schimbarile climatice preconizata sa se desfasoare la Glasgow in noiembrie, in semn de protest fata de inegalitatile in ceea ce priveste accesul la vaccinuri intre tarile bogate si sarace, a declarat activista vineri pentru AFP.



''Din cauza distributiei extrem de inechitabile a vaccinurilor, nu voi participa la conferinta COP26 daca situatia continua ca in prezent'', a spus activista suedeza.



Tanara, care a implinit 18 ani la inceputul lui ianuarie, a facut un nou apel catre guvernul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

