Activista Greta Thunberg a revenit asupra deciziei privind participarea sa la COP26

Stiri pe aceeasi tema

- Eșecul acțiunilor asupra schimbarilor climatice va avea consecințe „catastrofale” pentru lume, a avertizat liderul urmatoarelor discuții pe tema climei gazduite de Națiunilor Unite, conform CNN. "Nu cred ca exista un alt cuvant pentru asta", a declarat Alok Sharma, ministrul britanic responsabil…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a urcat cu 31% in ritm anual, potrivit datelor Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters, citata de Agerpres, precizand ca preturile au scazut totusi in iulie pentru a doua luna consecutiv.

- Papa Francisc va participa la Conferinta ONU asupra schimbarilor climatice (COP26) preconizata pentru noiembrie, la Glasgow, daca starea de sanatate ii va permite, au anuntat luni episcopii romano-catolici din Scotia, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Participarea papei Francisc, printre…

- Papa Francisc va participa la Conferinta ONU asupra schimbarilor climatice (COP26) preconizata pentru noiembrie, la Glasgow, daca starea de sanatate ii va permite, au anuntat luni episcopii romano-catolici din Scotia, informeaza Reuters. Participarea papei Francisc, printre alti lideri mondiali care…

- Partidele Croația - Scoția și Cehia - Anglia se disputa azi, de la ora 22:00, in ultima runda a grupei D de la Euro 2020. Ambele meciuri pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro. Anglia și Cehia sunt calificate matematic in „optimi”. In cel mai rau caz, una dintre cele doua va merge in faza urmatoare…

- Campionatul European de fotbal 2020 este gata sa inceapa. Marele eveniment, editie aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfasura in perioada 11 iunie – 11 iulie 2021. Cele 11 orașe-gazda ale turneului sunt: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga…

- Pianistul francez Eric Artz a sustinut primul sau concert din ultimele sapte luni la Geneva, dupa ce Elvetia a relaxat masurile anti-COVID-19 autorizand salile de concerte sa permita accesul unui numar limitat de spectatori, informeaza Reuters. ''Am fost foarte emotionat dupa concertul acesta…

- Presedintele COP26, Alok Sharma, a confirmat vineri ca intentioneaza sa organizeze Conferinta ONU asupra schimbarilor climatice preconizata pentru noiembrie, la Glasgow, Scotia, cu prezenta fizica, in ciuda pandemiei, acest eveniment fiind considerat ''ultima speranta'' pentru a impiedica…