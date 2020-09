Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu, candidatul PMP la Primaria Capitalei, isi propune realizarea unei uzine de transformare a gunoiului in energie termica si electrica, dupa modelul suedez, investitie ce se ridica la 300 de milioane de euro, pe care spune ca o va realiza daca va fi ales. "Suedia are 32…

- Romania este statul european cu cea mai ridicata rata a deceselor legate de factori de mediu, potrivit unui studiu publicat marti de Agentia Europeana de Mediu. Suedia si Danemarca au cel mai mic procent de decese de acest tip.

- In toata avalansa de idei si dezbateri pe tema inceperii noului an scolar se distinge atitudinea magazinului satiric Charlie Hebdo. Pozitia revistei franceze este una fatisa impotriva aducerii elevilor in clase, considerand asta o crima, insa caricaturistii o fac in stilul controversat cu care ne-au…

- Activista pentru mediu Greta Thunberg a anunțat luni pe Twitter ca revine la școala dupa o pauza de un an, potrivit DPA. ''Anul meu sabatic de la școala s-a incheiat și mi se pare grozav sa ma intorc din nou la școala!'', a scris militanta in virsta de 17 ani, transmite radiochisinau.md. Thunberg a…

- Mare onoare pentru Greta Thunberg! Tanara activista, in varsta de 17 ani, este primul caștigator al „Premiului Gulbenkian pentru umanitate”. Este vorba despre o noua distinctie portugheza dotata cu suma de un milion de euro, prin care sunt rasplatite persoanele sau organizatiile care s-au remarcat prin…

- Activista suedeza de mediu Greta Thunberg a primit luni Premierul Gulbenkian pentru Umanitate, o noua distinctie portugheza dotata cu suma de un milion de euro, prin care sunt rasplatite persoanele sau organizatiile care s-au remarcat prin actiunile de combatere a schimbarilor climatice, relateaza…

- Veteranii razboiului de pe Nistru protesteaza din nou, astazi, in Piața Marii Adunari Naționale. Dupa ce și-au manifestat nemulțumirea joi, intr-un alt protest, soldat cu altercații și arestari, ieri Ministerul Afacerilor Interne a ieșit cu un avertisment catre protestatari.

- Greta Thunberg i-a criticat pe liderii mondiali care își fac selfie-uri cu ea pentru „a arata bine”, nominalizând-o pe Angela Merkel ca fiind unul dintre ei, relateaza Insider.Activista în vârsta de 17 ani a facut remarca în timpul unui reportaj difuzat…