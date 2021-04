Activista de mediu Greta Thunberg acuză liderii mondiali că 'ignoră' schimbările climatice Tanara activista de mediu suedeza Greta Thunberg a acuzat joi liderii mondiali ca "ignora" schimbarile climatice, avertizandu-i ca generatiile viitoare ii vor judeca, relateaza AFP. "Cat timp credeti ca puteti continua sa ignorati schimbarile climatice (...) fara a fi trasi la raspundere?", a declarat tanara prin videoconferinta in fata unei comisii a Congresului american, in marja summitului international privind clima organizat online de SUA. Intr-un discurs dur, rostit pe un ton acuzator, tanara de 18 ani le-a reamintit oficialilor americani ca acordul de la Paris incheiat in 2015 prevede limitarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

