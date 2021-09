Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera bihoreni nu au permis intrarea in tara a unui mijloc de transport incarcat cu 16.320 de kilograme de deșeuri constand in imbracaminte uzata, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente necesare importului. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei…

- Luni, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș au efectuat pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra unui automarfar, condus de un cetatean roman, in varsta de 31 de ani. Acesta transporta, conform documentelor de insoțire a marfii, deșeuri de sticla de…

- Prefectul judetului Tulcea, Marcel Ivanov, a solicitat ministrului Sanatatii, Ioana Mihaila, sprijin pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta domeniul sanitar din judet, se arata intr-un comunicat de presa remis de Institutia Prefectului – Judetul Tulcea. Una din problemele prezentate ministrului…

- Peste o mie de tone de deseuri au fost descoperite pe doua barje, in Portul Murfatlar. Deșeurile proveneau din Bulgaria si urmau sa ajunga in Turcia. Gunoaiele constau in anvelope uzate, motoare ce contin lubrifiant, și multe altele. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera…

- Polițiștii și comisarii Garzii de Mediu au decis retunarea in Germania a 12 tone de deșeuri electrice și electronice, importate de o firma din Mureș. Potrivit IPJ Mureș, polițiștii și comisarii Garzii de mediu au facut miercuri un control la o firma din județul Mureș. Din cercetari…

- Comisarii Garzii de Mediu s-au autosesizat dupa aparițiile in mass-media cu privire la gunoaiele de pe malul Begai, adevarate focare de infecție. Primaria Timișoara a fost amendata cu 10.000 de lei.

- IFC este implicata intr-un proiect de lansare a unor obligațiuni ecologice in cadrul caruia vor fi construite o serie de unitați industriale și logistice in Serbia și Romania, cu certificare verde. Prin aceasta investiție, IFC promoveaza un sector imobiliar eficient din punct de vedere energetic, de…

- Daca Clotilde Armand nu ar fi fost frantuzoaica ne intrebam daca ar fi avut sansa de a ajunge primarul celui mai ravnit sector al Capitalei. Odata ajuns primarul sectorului 1 increderea investita in ea s-a prabusit. Nu este ceea ce parea sa fie. In primul rand au aparut suspiciuni de fraudare a votului,…