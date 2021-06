Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu a constatat, in urma unui control, ca Romprest respecta prevederile legale, iar compania cere ajutorul Guvernului si al Primariei Capitalei pentru deblocarea situatiei serviciului de salubritate din Sectorul 1. "Constatarile controlului sunt ca Romprest a notificat la timp toate…

- In perioada 2-4 iunie, Garda Naționala de Mediu a desfașurat acțiuni de inspecție și control pe raza județului Timiș. Controalele au fost efectuate de șapte echipe alcatuite din comisari din județele Gorj, Mehedinți și Olt, din cadrul Comisariatului Județean Timiș și Comisariatului General,…

- Garda Naționala de Mediu a anunțat ca a demarat verificari la toate primariile din București, dar și la firmele de salubritate, in problema ridicarii gunoaielor. Decizia vine dupa scandalul dintre primarul sectorului 1, Clotilde Armand, și societatea care ridica gunoiul pe raza sectorului. Șeful Garzii…

- Comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, afirma ca a mers pe teren in sectorul 1 - unde gunoiul nu a mai fost ridicat din cauza disputei intre firma de salubritate si administratia locala - si a constatat ca ploaia a imbibat deseurile neridicate, iar din acestea a inceput sa se…

- "Draganesti, Prahova. Aceasta ar fi trebuit sa fie o statie de sortare si de transfer al deseurilor. E o bataie de joc, un depozit in care zac deseurile in ploaie, in vant, plin de muste, plin de animale, de rozatoare, de ciori. Bataie de joc! Asa arata gestiunea deseurilor intr-o statie de sortare…

- Ȋn perioada 18-19 mai 2021, a avut loc pe teritoriul Județului Iasi un control privind verificarea activitații de dezmembrare a autovehiculelor scoase din uz. La control au participat pe langa comisarii din cadrul Comisariatului Județean Iasi al Garzii Naționale de Mediu, comisari din cadrul Comisariatul…

- Polițiștii de la Vama și de la Campulung Moldovenesc au acționat intr-un caz in care au avut informații legate de un depozit de țigari de contrabanda aflat intr-o casa batraneasca din Moldovița, in urma descinderii de luni, 10 mai, fiind gasite peste 32.000 de pachete de țigari. S-a constatat ca ...

- Garda Nationala de Mediu a aplicat amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, in perioada 2020 - 2021, administratiilor locale din Municipiul Bucuresti, conform datelor publicate de institutie.