ActiviAcasă. Ce poți face de Paști? Activități live pe Facebook pentru copii, părinți și bunici Printre inițiativele culturale, evenimentele și activitațile sportive care vor avea loc in acest weekend pe Facebook se numara: • MNAC Bucharest gazuiește, pe Facebook, Ateliere MNAC pentru acasa, o serie de ateliere saptamanale pentru acasa inspirate de expoziția Christoph Niemann. • Pentru cei mici, Teatrul Țandarica anunța 4 reprezentații, perfecte pentru zilele de Paști: pe 18 aprilie, vor fi difuzate „Scufița Roșie” și „Capra cu trei iezi”, iar pe 19 aprilie vor fi difuzate „Motanul Incalțat” și „Aplodor”. „Fetița cu Chibrituri” • Teatrul National Targu-Mures – Compania Liviu Rebreanu continua… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

- Festivalul de new media art - RADAR lanseaza, sambata, "Stam acasa #conteaza", un proiect de constientizare, si prezinta in avanpremiera scena de video-mapping din cadrul celei de-a doua editii a festivalului, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, proiectul, inspirat de…

- Platforma Facebook va transmite live, in perioada Sarbatorilor Pascale Ortodoxe, diferite activitați de care se pot bucura toți membrii familiei, indiferent de distanța care ii desparte. Facebook propune o alternativa pentru petrecerea Sarbatorilor Pascale Ortodoxe din acest an și, in perioada 18 -…

- Pentru a-i încuraja pe români sa stea acasa de Paște, Facebook le propune o serie de activitați care se vor desfașura pe platforma. Iata câteva initiative culturale, evenimentele și activitațile sportive care vor avea loc în acest weekend si vor fi transmise live pe Facebook.MNAC…

