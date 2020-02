ActiveWatch: Legea scutirii de impozit pentru jurnalisti este imorala si poate finanta propaganda politica

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 11 februarie, Camera Deputatilor a votat un proiect de lege care contribuie la compromiterea profesiei de jurnalist, spune ActiveWatch. Proiectul pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal propune scutirea jurnalistilor de plata impozitului pe veniturile din salarii si drepturi de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, pe 18 martie, sesizarile Instantei supreme si Avocatului Poporului in legatura cu Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu, au precizat, joi oficiali ai CCR. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri,…

- Guvernul si-a angajat raspunderea, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, pe legea bugetului asigurarilor sociale pe anul 2020."Proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat a tinut cont de legea pensiilor aflata in vigoare, iar in proiectul de lege pe care l-am…

- ​Comisia de industrii din Camera Deputaților a discutat miercuri, la nivel de raportori, cererea de reexaminare formulata de președintele României la Legea care modifica semnificativ OUG 33/2007 privind funcționarea Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Deputatul…

- Doua victorii importante pentru romani in Parlament. Proiectul de lege al PNL privind abrogarea legii recursului compensatoriu, care a scos din penitenciare inainte de termen peste 21.000 de detinuti, sporind nesiguranta cetatenilor, a fost votat de Camera Deputatilor. Legea pleaca acum la promulgare…

- Elevii vor avea mai puține ore la școala, deoarece Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a promulgat, luni, Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Proiectul de lege referitor la reducerea numarului de ore din invatamant a fost adoptat initial anul trecut de Parlament,…

