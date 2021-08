Stiri pe aceeasi tema

- Activele nete ale fondurilor deschise de investitii locale s-au situat la o valoare de aproximativ 22,55 miliarde lei in iulie, in crestere cu 1,3% comparativ cu luna precedenta, potrivit unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), conform agerpres. La finalul lunii iulie 2021, activele…

- ”Activele nete ale celor 227 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au scazut in luna iulie cu 0,4%, pana la nivelul de 50,2 miliarde lei (10,2 miliarde euro), iar de la inceputul anului au crescut cu 12,9%; intrarile nete ale lunii au totalizat 423 milioane lei (85,9 milioane euro)”, arata…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 3,24 miliarde de lei, la 30 iunie 2021, in crestere cu 24,2% comparativ cu nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau…

- Activele nete ale fondurilor deschise de investitii locale s-au situat la o valoare de aproximativ 22,25 miliarde lei in iunie, in crestere cu 2,4% comparativ cu luna precedenta, potrivit unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). La finalul lunii iunie 2021, activele nete aferente…

- Activele nete ale celor 228 de fonduri deschise și inchise, locale și straine, au crescut in luna iunie cu 2,7%, pana la nivelul de 50,4 mld RON (10,2 mld E), iar de la inceputul anului au crescut cu 13,4%; intrarile nete ale lunii au totalizat 422 mil RON (85,7 mil EUR). Dinamica pe categorii: Fonduri…

- Fonduri deschise locale – cele mai performante 5 fonduri in ultimele 12 luni au inregistrat randamente anuale nete intre 32,8% și 49,4%; pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante 5 fonduri au avut randamente cuprinse intre 50,5% și 66,3% , obținute de-a lungul ultimilor 3 ani de zile (fața de…