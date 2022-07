Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada ianuarie – mai 2022, datoria externa totala a crescut cu 2,668 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 96,257 miliarde euro la 31 mai 2022 (70,1% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,9% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt a…

- ”In perioada ianuarie – aprilie 2022, datoria externa totala a scazut cu 66 milioane euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 94,399 miliarde euro la 30 aprilie 2022 (70,2% din totalul datoriei externe), in scadere cu 2,8% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt…

- Investitiile straine directe au crescut cu 34- in primele patru luni ale acestui an, la 3,149 miliarde de euro, comparativ cu 2,35 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise miercuri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Rata creditelor neperformante era, la finele primului trimestru din 2022, de 3,31%, fata de 3,35% la sfarsitul anului trecut, conform datelor centralizate de Banca Nationala a Romaniei. In martie 2022, in Romania erau 34 de institutii de credit, din care opt sucursale ale unor banci straine. Activele…

- Peste 1,1 milioane de ucraineni au intrat in Romania de la inceputul conflictului din tara vecina si pana in prezent, a anuntat vineri Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES , joi, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 90.059…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele trei luni cu 721 milioane euro, la 135,33 miliarde euro, de la 134,61 miliarde euro, la finalul lunii decembrie 2021, arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), citata de News.ro . ”In perioada ianuarie – martie 2022, datoria…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Guvernul va adopta, luni, o ordonanta de urgenta care prevede acordarea voucherelor pentru persoanele defavorizate, astfel incat acestea sa poata sa beneficieze de masa calda sau sa procure alimente. Seful Executivului a adaugat ca trei milioane de persoane vor…