Activele nete ale celor 227 de fonduri de investiţii din România au crescut de la începutul anului cu 12,9%, la 50,2 miliarde lei ”Activele nete ale celor 227 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au scazut in luna iulie cu 0,4%, pana la nivelul de 50,2 miliarde lei (10,2 miliarde euro), iar de la inceputul anului au crescut cu 12,9%; intrarile nete ale lunii au totalizat 423 milioane lei (85,9 milioane euro)”, arata datele AAF. Cele mai performante 5 fonduri in ultimele 12 luni au inregistrat randamente anuale nete 40% si 58%; pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante 5 fonduri au avut randamente cuprinse intre 50,2% si 65,4%, obtinute de-a lungul ultimilor 3 ani de zile (fata de luna iulie 2018). Activele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

