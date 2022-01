Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de 3,28 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2021, in crestere cu 15% comparativ cu nivelul inregistrat la aceeasi data a anului anterior, conform unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), conform Agerpres. "Cele mai multe investitii…

- Activele detinute de fondurile suverane de investitii si fondurile publice de pensii din intreaga lume au atins anul trecut un nivel record de 31.900 de miliarde de dolari, gratie cresterii actiunilor americane si pretului petrolului, iar investitiile facute de aceste fonduri au atins cel mai ridicat…

- Gabriel Gradinescu: „In vederea urmaririi obiectivelor sale constante de promovare, dezvoltare și susținere a unei piețe de capital durabile și care sa constituie un pilon al dezvoltarii macroeconomice, Autoritatea de Supraveghere Financiara, prin intermediul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor…

- Activele nete ale fondurilor deschise de investitii locale s-au situat la o valoare de aproximativ 22,5 miliarde lei in octombrie, in scadere cu 2% comparativ cu luna precedenta, potrivit unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), conform agerpres. La finalul lunii octombrie 2021,…

- Fondurile de pensii de pe Pilonul II si Pilonul III aveau active de 90 de miliarde de lei in octombrie, dintre care fondurile de pensii private obligatorii detineau active de 86,27 miliarde de lei, iar fondurile private facultative active de 3,2 miliarde de lei, conform datelor prezentate marti de Corona…

- Piata pensiilor private din Romania a ajuns, in primele noua luni ale anului, la 8,29 de milioane de participanti so active totale de 90,43 miliarde lei, in crestere cu 25% comparativ cu intervalul similar din 2020, informeaza Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

- Mandatul directorului general al Bursei de la Bucuresti, Adrian Tanase, a fost prelungit pana la sfarsitul anului viitor, potrivit unui anunt al BVB. “Bursa de Valori Bucuresti S.A. aduce la cunostinta investitorilor ca, prin Hotararea adoptata de catre Consiliul Bursei in cadrul sedintei desfasurate…

- Activele nete ale fondurilor deschise de investitii locale s-au situat la o valoare de aproximativ 22,9 miliarde lei in septembrie, in usoara scadere (-0,2%) comparativ cu luna precedenta, potrivit unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). La finalul lunii septembrie 2021,…