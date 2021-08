Activele fondurilor de pensii facultative au trecut de 3,2 miliarde de lei, la 30 iunie 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 84,457 miliarde de lei, la 30 iunie 2021, in crestere cu 28% fata de nivelul existent la 30 iunie 2020, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul…

- Activele nete ale fondurilor deschise de investitii locale s-au situat la o valoare de aproximativ 22,25 miliarde lei in iunie, in crestere cu 2,4% comparativ cu luna precedenta, potrivit unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), informeaza Agerpres. La finalul lunii iunie…

- Activele nete ale fondurilor deschise de investitii locale s-au situat la o valoare de aproximativ 22,25 miliarde lei in iunie, in crestere cu 2,4% comparativ cu luna precedenta, potrivit unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). La finalul lunii iunie 2021, activele nete aferente…

- Opine de DANIEL ȘTEFAN ARMEANU, VICEPREȘEDINTE ASF Unul dintre principalele obiective la nivelul sistemului de pensii private vizeaza integrarea tehnologiilor digitale in cadrul operatiunilor care se deruleaza la nivelul pietei, atat intre administratori si participanti, cat si intre autoritatea…

- Activele fondurilor de pensii private Pilon II au urcat cu aproape 28%, comparativ cu luna mai din 2020. Cele sapte fonduri de pensii pri­vate Pilon II, alimentate cu con­tributiile din salariul brut ale cateva milioane de romani, aveau la 31 mai 2021 active totale de 82,6 miliarde de lei…

- Fondurile de pensii private (Pilon II si Pilon III) au cumulat, la finele lunii martie, 83,34 miliarde lei in active totale, cu 33% mai mult comparativ cu anul anterior, informeaza Autoritatea de Supraveghere Financiara, printr-un comunicat. Potrivit sursei citate, ca pondere in PIB, activele…

- ”Piata pensiilor private a fost cel mai putin afectata de pandemia COVID-19, avand in vedere politica de economisire si de investire pe termen lung. Pe parcursul timpului au existat episoade de volatilitate care au marcat fondurile de pensii private, insa activele acestora au inregistrat, per ansamblu,…

