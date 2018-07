Activele confiscate de la DAN VOICULESCU ar putea fi cedate gratuit La 4 ani de la condamnarea la inchisoare cu executare a omului de afaceri Dan Voiculescu in dosarul ICA și la un an dupa ce acesta a și fost eliberat condiționat din penitenciar, cladirea cu 10 etaje a fostului sediu al trustului media Intact din Baneasa, deținuta de familia lui Voiculescu, cladire confiscata in vederea acoperirii prejudiciului de peste 60 milioane euro stabilit de procurori și confirmat de instanța in dosarul menționat, ar putea sa nu mai fie scoasa la licitație, cum se intenționa inițial. Valoarea imobilului a fost stabilita, la ultima evaluare, la 48,85 milioane lei. Acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

