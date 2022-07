Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Externe G7 si-au afisat vineri sustinerea fata de Ucraina „pana la victoria” impotriva Rusiei, iar Uniunea Europeana (UE) a anuntat un ajutor militar suplimentar destinat Kievului, in valoare de 500 de milioane de euro, totalul finantarii Uniunii a efortului militar ucrainean urmand sa…

- Guvernul elvetian a raportat joi active rusesti in valoare de 6,3 miliarde de franci elvetieni (6,33 miliarde de dolari) inghetate sub sanctiunile impuse pentru a pedepsi Rusia pentru invadarea Ucrainei, o scadere de la inceputul lunii aprilie, deoarece active blocate provizoriu de aproximativ 3,4…

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia in considerare utilizarea rezervelor valutare rusești inghețate in valoare de miliarde de dolari pentru a reconstrui Ucraina dupa razboi, a declarat luni, intr-un interviu acordat Financial Times (FT), cel mai inalt diplomat al blocului european, Josep Borrell. „Aș…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa ceara Congresului sa deblocheze o suma suplimentara de 33 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina aflata in razboi, suma care include ajutoare militare in valoare de 20 de miliarde de dolari, anunta joi un oficial amerian de rang inalt, informeaza News.ro…

- Tarile UE au inghetat active in valoare de 35 de miliarde de euro ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina in primele 5 saptamani si jumatate de razboi, Franta fiind in fruntea listei, cu bunuri si capitaluri inghetate in valoare de 23,5 miliarde de euro, scrie Bloomberg. Fii la curent cu cele…

- Uniunea Europeana a anuntat ca va acorda o noua finantare umanitara in valoare de 50 de milioane de euro pentru a-i sprijini pe civilii afectati de invazia Rusiei in Ucraina. Reprezentantii UE au anuntat ca noua finantare „va raspunde celor mai presante nevoi umanitare” prin furnizarea de servicii medicale…

- Active in valoare de peste sapte miliarde de dolari apartinand miliardarului rus Roman Abramovici au fost inghetate de autoritatile din Insula Jersey, un paradis fiscal din Canalului Manecii, transmite Bloomberg.