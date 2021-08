Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Canalului Suez a anuntat duminica ca in exercitiul financiar 2020-2021 a inregistrat venituri record in istoria sa, de 5,84 miliarde dolari, cu 2,2% mai mari fata de cele din anul anterior, in pofida faptului ca timp de sase zile canalul a fost blocat din cauza esuarii portcontainerului…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare a crescut cu aproape 66% in primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2020, pana la 755,34 milioane de euro, potrivit datelor furnizate Agerpres de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele trei…

- Conacul celui mai periculos criminal in serie din America s-a vandut. Locuința unde adepții criminalului Charles Manson au ucis proprietarul unui magazin alimentar impreuna cu soția sa, in anul 1969, s-a vandut in schimbul unei sume de aproape doua milioane de dolari, sub prețul cerut inițial. Conacul…

- DEZASTRUL privatizarii Petrom: „Deși vandut cu 669 de milioane de euro, numai țițeiul din pamant valora aproximativ 10 miliarde de dolari” Afaceristul Ovidiu Tender a dezvaluit intr-un interviu acordat Știrilor Pro TV ca, deși Petromul a fost vandut cu 669 de milioane de euro, numai țițeiul din pamant…

- In una dintre cele mai sarace țari din lume, o balena eșuata in Golful Aden a schimbat viața a 35 de pescari din Yemen. Asta pentru ca in cadavrul ei, oamenii au gasit o adevarata comoara: ambra gri – substanța folosita in industria parfumurilor – in valoare de 1,5 milioane de dolari, informeaza BBC…

- Sony Group a prezentat un plan de investiții pentru urmatorii trei ani, plan gândit sa duca numarul de useri ai serviciilor de gaming și de media ale companiei de la 160 de milioane, la un miliard, scrie Japan Times. Planul de investiții este de 18 miliarde dolari. Sony Group are o capitalizare…

- La inceputul lunii mai, chiar inainte de izbucnirea confruntarilor militare intre armata israeliana si grupurile islamiste, Congresul a inaintat initiativa de vanzare de armament catre Israel, tranzactie aprobata de administratia Joe Biden la finalul saptamanii trecute.

- Administrația Joe Biden a aprobat exporturi de armament in valoare de 735 de milioane de dolari in Israel, in pofida criticilor formulate in contextul bombardamentelor masive efectuate de armata israeliana asupra Fasiei Gaza, scrie Mediafax.