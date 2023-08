Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse si-au dublat tinta referitoare la cheltuielile militare in anul 2023, pana la peste 100 de miliarde de dolari, echivalentul unei treimi din totalul cheltuielilor publice, potrivit unui document consultat de Reuters care scoate la lumina majorarea costurilor cu razboiul din Ucraina…

- Cele doua noi reactoare pe care le are in vedere compania Nuclearelectrica ar urma sa coste cel putin 6,5 miliarde de euro (7,29 miliarde de dolari), a declarat miercuri ministrul Energiei, Sebastian Burduja, intr-un interviu pentru Reuters.

- Turcia a majorat cu aproape 200% taxele pe combustibili, sub povara deficitului bugetar uriaș provocat de cutremurele devastatoare din februarie, dar și de alegerile prezidențiale din luna mai. Astfel, cota de taxare pentru benzina a fost majorata la 7,52 lire/ litru de la 2,52 lire (0,1 dolari), in…

- Cea mai mare companie de petrol si gaze din Statele Unite, ExxonMobil, a acceptat achizitia companiei Denbury, specializata in colectarea dioxidului de carbon, informeaza Rador.Pretul de achitiție a fost de 4,9 miliarde de dolari. CITESTE SI Descoperirea uriașa facuta de catre cercetatorii CERN:…

- Pretul actiunilor Siemens Energy a scazut luni cu circa 3,3%, la nivelul inferior al indicelui german DAX, ducand scaderea evaluarii pietei la 7,4 miliarde de euro, de cand si-a anulat previziunile anuale de profit, joia trecuta. ”Asteptam acum rezultatele complete ale analizei inainte de a trage concluzii…

- Producatorul american de semiconductori Intel Corp va cheltui 25 de miliarde de dolari pentru a construi o noua fabrica de cipuri in Israel, a declarat duminica premierul israelian, Benjamin Netanyahu, care a precizat ca este vorba de cea mai mare investitie facuta vreodata in Israel, transmite Reuters.

- Departamentul american al Apararii a anunțat vineri, 9 iunie, un nou pachet de asistența de securitate in valoare de 2,1 miliarde de dolari pentru Ucraina, care, potrivit unui comunicat de presa, include "capacitați critice de aparare antiaeriana și muniție", relateaza CNN și Reuters."Acest pachet USAI…

- Gigantul energetic rus Gazprom a anuntat marti ca in 2022 profitul sau net a scazut cu peste 40%, pana la 1.266 miliarde ruble (15,77 miliarde dolari), de la 2.093 miliarde ruble in 2021, din cauza unei majorari a taxelor introduse in a doua jumatate a anului trecut, transmite Reuters, potrivit Agerpres.In…