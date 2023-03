Stiri pe aceeasi tema

- Bursele europene au inchis luni in scadere puternica, trase in jos de titlurile bancare, care au inregistrat cea mai slaba evolutie din peste un an, ca urmare a prabusirii bancii american Silicon Valley Bank (SVB), transmite CNBC. Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 2,34-. Componenta bancara…

- A urmat un anunt din partea bancii axate pe sectorul tehnologiei, privind o majorare de capital pentru a ajuta la compensarea pierderilor din vanzarea de obligatiuni. Indicele Euro Stoxx Banks a scazut cu 4%, inregistrand cea mai proasta evolutie zilnica din iunie. Actiunile bancii germane Deutsche…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat in declin cu 0,2%, recuperand o parte din pierderile consemnate pe parcursul zilei, in timp ce componenta companiilor imobiliare a scazut cu 3,2%, pana la cel mai redus nivel din peste doua luni. Actiunile companiei LEG Immobilien din Germania au inchis in declin…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,8%, toate sectoarele fiind tranzactionate in scadere, cu exceptia sectorului de asistenta medicala si a celui de utilitati. Cea mai mare pierdere a fost inregistrata de sectorul de retail, cu un declin de 2,1%. Intre timp, Indicele britanic FTSE…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,7%, iar majoritatea sectoarelor si burselor majore au consemnat o evolutie pozitiva. Actiunile companiilor din sectorul comertului cu amanuntul au condus castigurile, cu un avans de aproape 2%, in timp ce componentele actiunilor companiilor producatoare…

- Castigurile au fost ample pe pietele de actiuni, indicele paneuropean STOXX 600 din Europa urcand aproape de maximul ultimei luni, in timp ce actiunile pietelor emergente au urcat cu 2,4%. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a crescut cu 1,25%, FTSE 100 al bursei din Londra cu 0,33%, iar CAC 40 al…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat vineri cu 1,1%, in timp ce pe ansamblul saptamanii a avansat cu 3,4%, aceasta din urma fiind cea mai buna performanta atins de la jumatatea lunii noiembrie. Toatre sectoarele au inregistrat o evolutie pozitiva, cea mai mare crestere, de 2,5% fiind consemnata de…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in crestere cu 1,4%, cea mai mare crestere, de 3,3% fiind inregistrata de actiunile din sectorul comertului cu amanuntul, in timp ce majoritatea sectoarelor si burselor majore au evolat in teritoriu pozitiv. Actiunile din sectorul petrolului si gazelor au scazut…