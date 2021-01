Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile Twitter au scazut cu 12,3% luni, prima zi de tranzacționare dupa ce compania a anunțat ca a suspendat permanent contul lui Donald Trump, scrie CNBC. „Dupa o analiza atenta a tweet-urilor recente...

- Twitter a suspendat sambata contul parlamentarului francez Joachim Son-Forget dupa ce acesta s-a dat drept președintele american Donald Trump și a postat mesaje in numele sau.La cateva ore dupa ce Twitter a anunțat suspendarea permanenta a contului lui Donald Trump, numele și fotografia contului verificat…

- Congresul de la Washington a respins vineri, cu o larga majoritate, veto-ul presedintelui Donald Trump asupra bugetului apararii, transmit agentiile internationale de presa. Senatul, unde republicanii lui Trump detin majoritatea, a adoptat cu peste doua treimi din voturi - pragul necesar…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump si-a numit mai multi consilieri apropiati in consilii de administratie ale unor institutii publice, un semn al faptului ca isi pregateste plecarea de la Casa Alba, in pofida refuzului sau incapatanat de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale…

- Proiectul pentru aparare, in valoare de 740 de miliarde de dolari, a fost adoptat de ambele camere ale Congresului cu o majoritate de doua treimi, dar trebuie sa treaca si de veto-ul presedintelui. Trump a risipit sperantele sustinatorilor proiectului, ca sprijinul bipartizan puternic de care beneficiaza…

- Ministrul german de externe Heiko Maas si-a exprimat vineri satisfactia in urma unei demers prin care Congresul american incearca sa opreasca aplicarea planului presedintelui in exercitiu Donald Trump de retragere a circa 12.000 de militari americani din Germania, relateaza agentia DPA. ''Desigur…

- Facebook a inchis joi - invocand continut inselator - un grup care militeaza in favoarea presedintelui american Donald Trump, intitulat "Opriti furtul", si care cere "intreruperea numararii" si "oprirea furtului votului" de catre democrati, relateaza France Presse si dpa.Grupul "Stop the Steal"…

- Candidatul democrat Joe Biden l-a confundat, intr-un interviu difuzat de postul NBC News luni, cu noua zile inaintea alegerilor prezidentiale, pe adversarul sau, miliardarul newyorkez Donald Trump, cu un anumit George fara sa fie clar daca se referea la George W. Bush, fostul presedinte american…