Stiri pe aceeasi tema

- Twitter anunța o creștere record a numarului de utilizatori zilnici. Acțiunile companiei urca cu 4% Actiunile Twitter Inc au urcat joi cu 4% la Bursa din New York, dupa ce reteaua sociala a anuntat cea mai mare crestere anuala a numarului de utilizatori zilnici care pot vedea reclame și genera bani…

- Coca-Cola raporteaza cel mai sever declin trimestrial al vanzarilor din ultimii 25 de ani. Ce sunt brandurile ”zombie”, la care compania vrea sa renunțe Coca-Cola a suferit, in trimestrul al doilea, cea mai semnificativa scadere a vanzarilor trimestriale din ultimii cel putin 25 de ani,…

- Tesla Inc a depasit Toyota, devenind miercuri cel mai valoros producator auto in functie de capitalizarea bursiera, dupa ce actiunile sale au atins noi niveluri record, transmit Reuters si Financial Times. Miercuri dimineata, titlurile Tesla au urcat cu peste 5% la Bursa de la New York, atingand un…

- Dupa mai bine de 100 de zile de restrictii, locuitorii orasului New York au putut sarbatori luni progresele in combaterea coronavirusului cu primele tunsori in luni de zile, cumparaturi in magazine redeschise dupa mult timp si cine la terase, relateaza Reuters.

- Elvetia a exportat 126,6 tone de aur, in valoare de aproximativ sapte miliarde de dolari, catre SUA in luna mai, acestea fiind cele mai mari livrari efectuate vreodata pe parcursul unei singure luni, in conditiile in care preturile mai mari inregistrate pe piata din New York au continuat sa atraga…

- Noile cazuri de infectare cu coronavirus si spitalizarile au atins niveluri record in mai multe state americane, inclusiv in Florida si Texas, pe masura ce sutn relaxate restrictiile, in timp ce presedintele american Donald Trump intentioneaza sa organizeze un mining electoral in spatiu inchis in Tulsa,…

- In planul de masuri pentru evitarea raspandirii noului coronavirus a fost și obligativitatea ca zborurile cu avionul sa nu se mai faca decat daca locurile de pe randul din mijloc vor fi lasate libere.Compania americana „United Airlines” a „uitat” imediat de noile condiții de zbor, a notat CNN. Doctorul…

- Prima companie aeriana care solicita intrarea in faliment, din cauza pandemiei cu coronavirus. ”Traversam cea mai dificila criza din istoria de 100 de ani” Avianca Holdings, a doua mare companie aeriana din America Latina, a solicitat duminica intrarea in faliment, activitatea operatorului…