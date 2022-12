Actiunile Tesla au scazut joi cu aproape 10%, la cel mai scazut nivel din septembrie 2020, dupa ce website-ul producatorului auto a aratat ca ofera reduceri de 7.500 de dolari la vehiculele electrice Model 3 si Model Y livrate in Statele Unite in aceasta luna, transmite Reuters. Titlurile Tesla au scazut in decembrie cu 36% si ar putea inregistra cea mai slaba evolutie lunara din istoria sa, vanzarile fiind adancite de ingrijorarile legate de diminuarea cererii de masini electrice si a distragerii atentiei directorului executiv Elon Musk cu problemele Twitter. Prin comparatie, actiunile Tesla…