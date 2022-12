Stiri pe aceeasi tema

- ANAF organizeaza, in perioada imediat urmatoare, licitații publice pentru vanzarea de obiecte din metale și/sau pietre prețioase care au un preț cumulat de pornire a licitațiilor de aproape doua milioane de lei. Pentru licitațiile care se vor organiza in București, la sediul ANAF din str. Dimitrie Gerota…

- ANAF organizeaza, in perioada imediat urmatoare, licitații publice pentru vanzarea de obiecte din metale și/sau pietre prețioase care au un preț cumulat de pornire a licitațiilor de aproape doua milioane de lei. Pentru licitațiile care se vor organiza in București, la sediul ANAF din str. Dimitrie Gerota…

- Compania aeriana Blue Air a facut plangere la Parchet impotriva șefului ANPC, Horia Constantinescu, pe care il acuza de transmiterea de informații false.Blue Air susține ca se urmarește ca cea mai mare societate de transport aerian cu capital integral romanesc, privat, sa fie nevoita sa iși inceteze…

- Aproximativ 1.100 pasageri a repatriat Tarom in baza hotararii Executivului aprobata dupa ce Blue Air și-a suspendat zborurile, potrivit unui raspuns al companiei la solicitarea MEDIAFAX. Pana pe 8 august, numarul solicitarilor de repatriere depașea 2600. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Tanczos Barna, ministrul mediului, a declarat, miercuri seara, la Digi 24, ca Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) a mai blocat conturile Blue Air, dar compania aeriana nu a sistat zborurile, așa cum a procedat saptamana trecuta. „Masura luata de Blue Air a fost absolut nejustificata. Au mai fost…

- Compania aeriana low-cost Blue Air a informat ministerul Transporturilor inca din august 2021 ca are nevoie de „o infuzie rapida” de cel puțin 54 de milioane de euro, „indispensabili supraviețuirii Blue Air”, potrivit unui document intrat in posesia Libertatea.Florin Cițu, la acea data premier, și Catalin…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, vrea declanșarea unei anchete penale care sa urmareasca modul in care a fost acordat ajutorul de stat companiei Blue Air. „Compania a intrat in acea forma premergatoare falimentului, concordatul, in octombrie 2020. Au intrat in aceasta forma in uma deciziei…

- Incepe „razboiul” intre Wizz Air și Blue Air in Romania, este intrebarea de pe buzele celor implicați in turism. Lovitura data de unguri in țara noastra dupa ce compania romaneasca aeriana a inceput sa aiba probleme mari. Blue AIR și-a anulat toate cursele pe termen necunoscut. Lovitura data de Wizz…