Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti ca actiunile SUA si ale aliantei nord-atlantice NATO in Europa contribuie la cresterea amenintarii militare, a relatat agentia rusa de presa Interfax preluata de Reuters. Potrivit lui Soigu, Rusia va actiona asa cum considera adecvat pentru a asigura securitatea la granitele sale, a transmis Interfax. Remarcile sale survin in contextul in care frictiunile de la frontiera dintre Rusia si Ucraina s-au mai diminuat in ultimele zile, dupa ce Moscova a ordonat o retragere a trupelor sale, saptamana trecuta. Vineri, Ministerul rus al Apararii…