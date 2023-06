Acțiunile Solidaritatea Sanitară continuă cu o nouă formă de protest Constatand ca oferta Guvernului este departe de a satisface așteptarile angajaților din sanatate, ea accentuand discriminarile intre categoriile de angajați și riscand sa perturbe grav activitatea unitaților sanitare, Federația „Solidaritatea Sanitara” continua programul de proteste anunțat pentru susținerea revendicarilor, lansand astazi o noua acțiune, dedicata tuturor angajaților din Sanatate care lucreaza in ture. Acțiunea este […] Articolul Acțiunile Solidaritatea Sanitara continua cu o noua forma de protest apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol: curierulnational.ro

