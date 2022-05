Stiri pe aceeasi tema

- Invazia Rusiei in Ucraina a devenit un moment geopolitic important pentru cele mai mari companii de tehnologie din lume. Tocmai pentru ca platformele lor s-au transformat in campuri de lupta pentru un razboi informațional paralel, iar serviciile lor au devenit un instrument important in acest conflict.…

- Ministrul dezvoltarii digitale din Rusia a explicat ca blocarea Youtube nu este in interesul țarii sale intrucat utilizatorii ruși vor fi afectați, astfel ca o asemenea masura va fi evitata in ciuda refuzului companiei Alphabet, care deține platforma de conținut video, de a indeplini solicitarile Moscovei,…

- India a anunțat sambata ca va interzice exporturile de grau, in condițiile in care prețurile interne au crescut vertiginos. India a interzis sambata exporturile de grau, in timp ce un val de caldura torida a redus producția, iar prețurile interne au atins un nivel record. Secretarul pentru Comerț, B.V.R.…

- ”Aici, Leonardo foloseste un prototip al bratarii EMG [electromiografie] cu interfata neuronala care, in cele din urma, va va permite sa va controlati ochelarii si alte dispozitive”, a spus Zuckerberg intr-o postare pe Facebook, referindu-se la presedintele EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio. Zuckerberg…

- Autoritatea rusa de reglementare a telecomunicatiilor a anuntat joi ca interzice companiei Google sa isi faca publicitate in Rusia, acuzand platforma YouTube ca difuzeaza informatii false despre fortele ruse din Ucraina, potrivit AFP. Moscova desfasoara o campanie ampla de reprimare a difuzarii de informatii…

- Saptamana trecuta, pretul graului a inregistrat o crestere de peste 40%, deoarece conflictul militar intrerupe livrarile din Ucraina si Rusia. La bursa de cereale de la Chicago, pretul porumbului inregistra luni un avans de 2,7%, iar la soia de 2,05%, ambele cotatii fiind la cel mai ridicat nivel din…

- Ministerul de Externe rus a declarat marti ca un sistem ar trebui creat pentru a face responsabili gigantii tehnologiei occidentali, inclusiv Meta Platforms Inc si Google al grupului Alphabet, pentru ceea ce a numit "incitare la razboi", a relatat agentia de presa Interfax, preluata de Reuters, anunța…

- Companiile de tehnologie si de social media s-au confruntat cu presiuni pentru a raspunde la invazia de joia trecuta a Ucrainei de catre Rusia, care a dus la sanctiuni economice impotriva Moscovei impuse de guverne din intreaga lume. Nick Clegg de la Meta a declarat reporterilor in timpul unei conferinte…