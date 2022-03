Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina: Prețul gazului in Europa atinge la bursa un nou record istoric Razboiul din Ucraina: Prețul gazului in Europa atinge la bursa un nou record istoric Prețul gazului in Europa in timpul tranzacționarii la bursa a doborat miercuri recordul istoric inregistrat la sfarșitul lunii decembrie…

- Este dezastru pentru Sberbank, cea mai mare banca ruseasca si controlata de stat: s-a raportat o prabusire de 70% pe Bursa de la Londra. Pentru Lukoil, prabusirea este de 61%, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Bursa de Valori de la Moscova nu se va deschide luni, a anuntat Banca Centrala a Rusiei, dupa ce moneda tarii s-a prabusit in urma sanctiunilor occidentale, potrivit CNN. „Din cauza situatiei actuale, Banca Rusiei a decis sa nu deschida astazi o sectiune a pietei bursiere, o sectiune a pietei derivatelor…

- Teama de o iminenta invazie rusa a Ucrainei a afectat vineri Bursa de Valori din New York, deja febrila și cautand o direcție dupa inflația record și veștile venite dinspre Fed privind creșterea dobanzii cheie, scrie AFP.

- Pentru cineva care și-a inceput cariera lucrand la etajele Bursei de Valori din Londra, orele care au urmat ieșirii Marii Britanii de pe piața unica cu greu ar fi putut fi mai dramatice. Intr-o singura zi, Alasdair Haynes, directorul executiv al Aquis Exchange, a vazut toate afacerile de tranzacționare…

- Bursa de valori de la Amsterdam a devansat-o pe cea de la Londra in 2021, devenind cel mai important centru european de tranzactionare a actiunilor, in pofida eforturilor centrului financiar britanic de a face pietele sale financiare mai atractive dupa Brexit, transmite Reuters, citat de Agerpres.…

- Bitdefender Holding B.V., companie in domeniul securitatii cibernetice, a anuntat pe 13 decembrie ca a transmis un proiect de declaratie de inregistrare pe formularul F-1 Comisiei pentru Bursa de Valori din SUA („SEC”) pentru oferta publica initiala a titlurilor sale in Statele Unite.