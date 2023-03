Raiffeisen Bank International, a doua mare banca din Austria, care detine operatiuni extinse in Europa de Est, inclusiv Romania, se confrunta cu probleme majore in contextul in care banca joaca un rol critic in economia rusa, fiind a zecea mare banca in funcție de active. Actiunile Raiffeisen ating, astfel, minime istorice. Problemele bancii austriece au inceput in ianuarie 2023, dupa ce aceasta a intrat sub lupa Biroului de control al activelor straine al Departamentului Trezoreriei SUA. Atunci, americanii au cerut RZB ca pana in februarie banca sa comunice expunerea sa la Rusia, Donbas, Ucraina…