- In minivacanța de 1 Iunie și de Rusalii, Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani a suplimentat efectivele operative, care au acționat, in principal, pentru prevenirea faptelor antisociale ce ar fi putut afecta siguranța cetațenilor.

- ACTIUNILE POLITISTILOR BISTRITENI DIN MINIVACANTA DE 1 IUNIE SI RUSALII In perioada minivacantei de 1 Iunie si Rusalii, in judetul Bistrita Nasaud nu au fost inregistrate incidente majore in ceea ce priveste ordinea si siguranta publica a cetatenilor, masurile luate de Inspectoratul de Politie Judetean…

- Minivacanta de Rusalii a debutat cu aglomerație in majoritatea punctelor de trecere a frontierei. Romanii dornici sa iși petreaca zilele libere in afara tarii au avut de așteptat destul de mult pentru indeplinirea formalitatilor.

- 160 de polițiștii, 11 radare și 80 de autospeciale ale IPJ Alba, folosite la capacitate maxima in minivacanța de 1 iunie și Rusalii: Recomandari pentru cetațeni 160 de polițiștii, 11 radare și 80 de autospeciale ale IPJ Alba, folosite la capacitate maxima in minivacanța de 1 iunie și Rusalii: Recomandari…

- Avand in vedere perioada minivacantei de Rusalii, Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a dispus masuri specifice pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica. Politistii vor fi prezenti pe principalele artere rutiere, in localitatile urbane si rurale, pe caile de acces catre lacasurile…

- Politistii doljeni au organizat și executat, in ultimele 48 de ore, 26 de acțiuni la nivel județean. Acțiunile au fost destinate asigurarii unui climat optim de ordine și siguranța publica in contextul minivacanței de 1 Mai. Peste 300 de polițiști au actionat zilnic pentru asigurarea ordinii și siguranței…

- Incepand cu data de 27 aprilie a.c. și pana in prezent, in contextul minivacanței de 1 Mai, polițiștii rutieri vranceni și-au intensificat activitațile specifice pentru un trafic in siguranța, cu accent pe depistarea persoanelor care conduc sub influența bauturilor alcoolice și a substanțelor psihoactive…

- In perioada 14-17 aprilie, mai mult de 100 de polițiști de la toate structurile vor fi la datorie in fiecare zi, suplimentar fața de efectivele zilnice, pentru menținerea ordinii publice și prevenirea accidentelor rutiere – anunța Inspectoratul de Poliție Județean Arad.