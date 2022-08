Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile platformei de criptomonede Coinbase Global au crescut cu peste 16% joi, dupa ce a anuntat ca a incheiat un parteneriat cu BlackRock, cel mai mare fond de administrare de active din lume, pentru a oferi clientilor sai institutionali acces la tranzactiile cu criptomonede si servicii de custodie,…

- Warner Bros. Discovery a anuntat ca va combina serviciile de streaming Discovery+ si HBO Max intr-unul singur. Serviciul rezultat va fi lansat anul viitor in Statele Unite, dupa care va fi extins treptat pentru a ajunge si in alte regiuni. La fel ca in cazul lui HBO Max, exista planuri pentru doua versiuni…

- Comisia Europeana a aprobat Acordul de Parteneriat cu Romania, document strategic prin care sunt stabilite obiectivele tematice de dezvoltare si alocarea indicativa a fondurilor europene pentru perioada 2021-2027.Documentul prevede o alocare totala de 45,1 miliarde euro constituita din Fondul…

- Bursa Romana de Marfuri (BRM), cel mai vechi operator privat de piețe centralizate de tranzacționare a marfurilor din Romania, a finalizat procedurile care permit funcționarea deplina a platformei de tranzacționare competitiva a gazelor naturale in Republica Moldova. Bursa Romana de Marfuri (BRM) anunța,…

- Miercuri, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, a fost anunțat și semnat acordul de colaborare dintre Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR) și Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), prin care se stabilesc termenii unui parteneriat de lung parcurs consacrat consolidarii sportului romanesc.…

- Romania a transmis pana in prezent Comisiei Europene spre aprobare 13 din cele 16 programe operationale, incluzand si POR Bucuresti-Ilfov, a declarat, joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. Acesta a prezidat o conferinta in cadrul careia au fost prezentate documentele care…