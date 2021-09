Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile operatorilor de cazinouri din Macao au scazut cu 14 miliarde de dolari in valoare, deoarece guvernul a inceput o consultare publica de care investitorii se tem ca va duce la reglementari mai stricte in cel mai mare hub de jocuri de noroc din lume. Avand in vedere ca licențele de cazino profitabile…

- Experiența de joc dintr-un cazinou este unica, dar si mai fascinata este istoria cazinourilor. V-ați intrebat de unde vine numele de „casino”? Cuvantul casino provine din cuvantul italian care inseamna casa mica. Se spune ca primul cazinou legal și cu aceasta titulatura a aparut in 1765, in Elveția.…

- China ordona firmelor de jocuri video sa inceteze sa se mai concentreze exclusiv pe profit. Astfel, guvernul incearca sa lupte impotriva dependentei tinerilor, transmite AFP. Sectorul jocurilor video reprezinta un domeniu foarte profitabil in China, numai in primul semestru din 2021 firmele din acest…

- Indicele pan-european STOXX 600 a scazut cu 0,6%, marcand cel mai declin din ultimele doua saptamani dupa ce datele au aratat ca economia SUA a creat in august cele mai putine locuri de munca din ultimele sapte luni. De asemenea, actiunile globale au scazut dupa publicarea datelor respective. Componenta…

- Capitalizarea burselor din Hong Kong si China continentala a scazut cu 560 de miliarde de dolari intr-o saptamana, fondurile de investitii renuntand la unele actiuni preferate de mult, din cauza restrictiilor anuntate in ultima perioada de autoritatile de reglementare, care au prabusit increderea,…

- Administratia Chinei a sanctionat, vineri, sase actuali si fosti oficiali americani, ca reactie la o decizie similara a Washingtonului, adoptata in contextul crizei politice din provincia semiautonoma Hong Kong, informeaza site-ul Axios.com. In urma cu o saptamana, Administratia Joseph Biden…

- Un fost redactor-sef al Apple Daily, tabloidul pro-democratie haituit pana a fost nevoit recent sa inchida, a fost arestat miercuri dimineata, a anuntat politia, intr-un context in care puterea incearca sa-si reimpuna controlul asupra mass-media in aceasta fosta colonie britanica, noteaza AFP.…

- Canada a denuntat marti la ONU, in numele a aproximativ 40 de tari, situatia drepturilor omului in regiunea chineza Xinjiang si in Hong Kong, in timp ce Beijingul a replicat cerand o ancheta privind violarile drepturilor indigenilor canadieni, relateaza France Presse.