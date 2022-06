Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia in considerare utilizarea rezervelor valutare rusești inghețate in valoare de miliarde de dolari pentru a reconstrui Ucraina dupa razboi, a declarat luni, intr-un interviu acordat Financial Times (FT), cel mai inalt diplomat al blocului european, Josep Borrell. „Aș…

- Liderul democrat al Senatului SUA, Chuck Schumer, a declarat duminica ca va adauga prevederi la un pachet de ajutor pentru Ucraina de 33 de miliarde de dolari, pentru a permite Statelor Unite sa confiste bunurile oligarhilor rusi si sa trimita banii obtinuti din vanzarea acestora direct in Ucraina,…

- McDonald’s a pierdut 127 de milioane de dolari trimestrul trecut, din cauza opririi activitații in Rusia și Ucraina, ca urmare a agresiunii ruse, potrivit CNN . Compania americana a anunțat luna trecuta ca iși va inchide temporar restaurantele din Rusia din cauza agresiunii impotriva Ucrainei. De asemenea,…

- Cheltuielile mondiale cu apararea au trecut anul trecut, pentru prima data in istorie, pragul de 2.000 de miliarde de dolari, si urmeaza sa continue sa creasca pe masura ce statele europene isi extind fortele armate ca raspuns la invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite Bloomberg.

- Preturile au scazut in ciuda productiei mai mici a OPEC+, care a livrat in martie cu 1,45 milioane de barili pe zi (bpd) sub tintele sale proprii, deoarece productia din Rusia a inceput sa scada in urma sanctiunilor impuse de Occident, potrivit unui raport al aliantei de producatori vazut de Reuters.…

- Masura, luata luni seara, impiedica Kremlinul sa plateasca detinatorilor datoriilor sale suverane cu rezervele de peste 600 de milioane de dolari detinute la institutiile financiare americane si are ca scop sa forteze Rusia fie sa-si foloseasca mai mult din propriile rezerve in dolari, fie sa accepte…

- La o luna de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut ca Vladimir Putin a cheltuit miliarde de dolari pe propaganda și dezinformari, a informat site-ul președinției Ucrainei. „Cunoașteți perfect ce sistem puternic de propaganda de stat a construit Rusia.…

- Londra a anunțat interzicerea exportului de bunuri de lux in Rusia și a impus noi tarife la importurile rusești, in ultimul sau val de sancțiuni pentru invazia Ucrainei. Mașinile premium, articole de moda de ultima generație, opere de arta și alte produse din sectorul de lux. Valoarea marfurilor vizate…