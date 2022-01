Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de streaming Netflix Inc a naruit sperantele cu privire la o redresare rapida, dupa ce a estimat joi o crestere redusa a numarului de abonati în primul trimestru din 2022, ceea ce a dus la scaderea actiunilor cu aproape 20%, transmit Reuters si site-ul finance.yahoo.com, citate de Agerpres.…

- Statele Unite ale Americii au raportat luni 1,35 de milioane de noi infectari cu coronavirus, potrivit unei centralizari Reuters. Este cel mai mare bilanț zilnic inregistrat de vreo țara in pandemie. Recordul anterior, de 1,03 milioane de cazuri, a fost inregistrat pe 3 ianuarie. In fiecare zi de luni…

- Tesla a anuntat duminica ca a livrat clientilor un numar record de 308.600 de masini electrice in trimestrul patru din 2021, cu mult peste estimarile Wall Street, datorita cresterii productiei la fabrica sa din Shanghai, transmite Reuters, citat de news.ro Analistii se asteptau ca Tesla sa…

- Procter & Gamble (P&G) retrage in mod voluntar unele spray-uri de balsam uscat si sampon vandute in Statele Unite si Canada sub marcile Pantene si Herbal Essences, din cauza prezentei unei substante chimice care cauzeaza cancer, transmite Reuters. Retragerea include, de asemenea, produse de la marcile…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat vineri ca Statele Unite si-au securizat deja milioane de doze din medicamentul experimental anti-COVID-19 produs de Pfizer, astfel incat sa le poata cumpara imediat ce Agentia pentru Alimente si Medicamente a SUA (FDA) va aproba acest tratament, informeaza…

- Actiunile Moderna Inc au scazut cu 11% in predeschiderea sedintei Bursei de pe Wall Street, dupa ce grupul farmaceutic american si-a inrautatit estimarile de vanzari in 2021 pentru vaccinul sau anti-Covid-19 cu cinci miliarde de dolari, deoarece nu a reusit sa majoreze productia. Compania se asteapta…

- Compania susține ca va livra anul acesta 2,3 miliarde de doze de vaccin contra noului coronavirus, din cele aproximativ 3 miliarde pe care le va produce in 2021, relateaza Reuters, preluat de HotNews.ro . Ajutat de campania de vaccinare fara precedent demarata la nivel global impotriva pandemiei de…