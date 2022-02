Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile Meta Platforms Inc., proprietarul Facebook, au scazut cu peste 20% miercuri seara, dupa ce compania de socializare a publicat estimari mai slabe decat se așteptau investitorii, dand vina pe modificarile aduse de Apple in materie de confidențialitate și pe concurența crescuta pentru utilizatori…

- Poate suna dur, dar acesta este rezultatul unui studiu recent: pe masura ce inainteaza in varsta, femeile devin mai agresive pe rețelele sociale! Oamenii de știința rusi sunt cei care au ajuns la aceasta concluzie, potrivit studiului realizat de Brand Analytics pentru Agentia de presa Ria Novosti. Specialiștii…

- Daca ai nevoie vreodata sa gasești ceva pe internet, cu siguranța apelezi la Google. Acesta este motivul pentru care nu ar fi surprinzator daca ai afla ca Google este probabil cel mai vizitat site web. Cu toate acestea, 2021 a fost o poveste puțin diferita, deoarece, potrivit Cloudflare, TikTok a invins…

- Google a fost detronat de TikTok din poziția de cel mai popular site din lume in 2021​ insa clasamentul celor mai accesate platforme anul acesta rezerva și alte surprize, una dintre ele fiind ca Netflix a depașit Youtube, anunța The Hill . In 2020 Google, cel mai accesat motor de cautare din lume,…

- Google a fost detronat de TikTok din poziția de cel mai popular site din lume în 2021​ însa clasamentul celor mai accesate platforme anul acesta rezerva și alte surprize, una dintre ele fiind ca Netflix a depașit Youtube, anunța The Hill.În 2020 Google, cel mai accesat motor…

- In cel puțin doua experimente de-a lungul anilor, Facebook a explorat ce se intampla atunci cand iși dezactiveaza controversatul sistem de clasare a postarilor din News Feed - softul care decide pentru fiecare utilizator ce postari va vedea și in ce ordine, arata documentele interne, consultate de Washington…