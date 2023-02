Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto din Detroit a anuntat luni ca va reduce pretul automobilului Mach-E, care este comparabil cu automobilul Model Y al Tesla, cu o medie de aproximativ 4.500 de dolari, in functie de model. Reducerile variaza de la 600 de dolari la 5.900 de dolari, in comparatie cu reducerile de preturi…

- Profitul net ajustat al celui de-al doilea mare producator de petrol din SUA pentru 2022 a depasit cu aproximativ 10 miliarde de dolari recordul anterior, stabilit in 2011. Totusi, cheltuielile mai mari si profiturile mai slabe din petrol si combustibili au lasat veniturile din trimestrul al patrulea…

- Cele mai recente raportari financiare ale marilor banci americane au oferit o imagine eterogena a mediului financiar in trimestrul al patrulea al anului trecut. Inflația, reducerea numarului de tranzacții in zona de investiții, scaderea consumului și pregatirile pentru recesiune, inclusiv o combinație…

- Microsoft este in discuții pentru o investiție de 10 miliarde de dolari in OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGPT, un chatbot care folosește inteligența artificiala, scrie Reuters . OpenAI, firma cofondata de Elon Musk in 2015, ar urma sa fie evaluata la 29 de miliarde de dolari. Informația subliniaza…

- CEO-ul Tesla (TSLA), SpaceX și Twitter are o valoare de 137 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index, suficient de bun pentru locul al doilea pe lista celor mai bogați din lume, dupa președintele LVMH (LVMHF), Bernard Arnault . Dar la apogeul sau in noiembrie 2021, averea neta a…

- Malick Diop a simțit ca ceva se schimba pe Wall Street.El s-a alaturat la conducerea Morgan Stanley in zilele sumbre ale anului 2009, cand marile banci incercau sa returneze banii platiți de contribuabili și sa evite furia publicului. Dar, patru ani mai tarziu, furia se stingea și ambiția era la ordinea…

- Compania si-a marit, de asemenea, obiectivul de vanzari pentru vehicule electrice (EV) pana la 40% din totalul vanzarilor sale globale pana in 2030, deoarece producatorii auto din intreaga lume cheltuie miliarde de dolari pentru a creste productia de baterii si vehicule electrice, in contextul reglementarilor…