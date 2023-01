Acţiunile marilor companii europene au încheiat tranzacţiile de joi la cel mai ridicat nivel din aprilie 2022 Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,7%, iar majoritatea sectoarelor si burselor majore au consemnat o evolutie pozitiva. Actiunile companiilor din sectorul comertului cu amanuntul au condus castigurile, cu un avans de aproape 2%, in timp ce componentele actiunilor companiilor producatoare de produse chimice si de asistenta medicala au scazut fiecare cu aproximativ 0,1%. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a urcat cu 0,74%, CAC 40 al bursei din Paris cu un procent similar, in timp ce indicele FTSE 100 al bursei din Londra a avansat cu 0,9%. Raportul privind indicele preturilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

