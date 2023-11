Acţiunile Lufthansa au crescut joi cu 7% după publicarea rezultatelor financiare pentru trimestrul trei Compania aeriana germana a atribuit rezultatele pozitive cererii puternice de vara, fiind capabila sa ofere o capacitate mai mare si randamente ridicate. Rezultatele din trimestrul trei au fost al doilea cel mai bun rezultat trimestrial din istoria companiei, a spus Lufthansa, cu un profit operational total de 1,5 miliarde de euro (1,59 miliarde de dolari). Grupul si-a confirmat, de asemenea, perspectivele pentru restul anului, spunand ca se asteapta ca cererea de calatorii aeriene sa ramana ridicata. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

