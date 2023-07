Stiri pe aceeasi tema

- Kosovo – Romania 0-0, in preliminariile EURO 2024. Tricolorii nu au reușit sa infranga selecționata kosovara, la Priștina, și astfel sa-și asigure un avantaj decisiv in lupta pentru calificarea in grupele turneului european. Selecționata Romaniei ramane insa pe locul 2, la bataie cu Elveția și Israel.…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa, din 12 iunie, in circuitul numismatic, o moneda din argint cu tema 100 de ani de la infiintarea Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania. Potrivit unui comunicat al BNR, preluat de Agerpres, aversul monedei prezinta sediul din Bucuresti…

- Romanii sunt an de an atrasi de cantecul sirenelor din insulele grecesti. Si la inceputul minivacantei de Rusalii vamile au fost pline de turistii care au ales Elada drept destinatie. Iar insula Skiathos e tot mai prezenta in topul preferintelor. Coltul de Paradis, aflat la doar o ora de zbor de Romania,…

- Adrian Vasilescu a afirmat marti, la Prima News, ca din ianuarie 2021 si pana in vara anului trecut dominanta inflationista in tara noastra a fost determinata de pretul energiei, dar in prezent acesta a scazut. “Inflatia este un fenomen care loveste puternic populatia, loveste gospodariile populatiei…

- Tarifele au crescut cu 16% in ultimul an, așa ca, cei care și-au planificat o ieșire de Rusalii trebuie sa-și recalculeze bugetele. sezonul estival debuteaza cu o noua minivacanta, in conditiile in care bugetarii vor avea liber atat joi, 1 iunie, cat si luni, 5 iunie, a doua zi de Rusalii. „Prin urmare,…

- Mai multe ucraiunence au fost surprinse in zona Promenada din Mamaia Sat.Acestea fac miscare pe fond muzical in aer liber, destul de relaxare si bucurandu se de vremea de afara. Pe sensul de intrare in Romania, au fost 72.500 de persoane, dintre care 8.078 de cetateni ucraineni.Astfel, incepand cu data…

- Ieri, Bursa Romana de Marfuri (BRM), a lansat acuzatii dure, in contextul anunțului facut, pe 13 aprilie curent, de „Enercogom” privind importul de gaze și energie electrica, in regim de testare, din Grecia și Bulgaria. BRM declara ca SA „Energocom” de la Chișinau ar insela Romania și consumatorii din…

