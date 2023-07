Stiri pe aceeasi tema

- Pretul de oferta stabilit in cadrul ofertei publice initiale derulate de Fondul Proprietatea cu privire la actiunile detinute la Hidroelectrica a fost stabilit la 104 lei/actiune oferita, ceea ce implica o capitalizare de piata de 46,8 miliarde de lei (9,4 miliarde euro), informeaza miercuri principalul…

- Prețul final al ofertei Hidroelectrica a fost stabilit la 104 RON pe Acțiune Oferita, anunța un comunicat de presa transmis de Hidroelectrica. Comunicatul poarta data de 5 iulie 2023. Conform acestui anunț, prețul de 104 RON pe acțiune “implica o capitalizare de piața de 46,8 miliarde de RON (9,4 miliarde…

- Vineri, 23 iunie, a demarat mult-așteptata oferta publica de subscriere de acțiuni Hidroelectrica la BVB - investitorii de retail au subscris peste 3.4 milioane de acțiuni, in valoare de aproximativ 77 milioane Euro.TradeVille, liderul pieței de retail din Romania, anunța 1520 clienți noi…

- Listarea Hidroelectrica la Bursa de la București este cea mai mare din istoria pieței noastre de capital și chiar din regiune și va deveni un punct de referința pentru bursa romaneasca, a declarat președintele ASF, Nicu Marcu.In urma acestui eveniment, BVB iși intarește rolul la nivel regional,…

- Hidroelectrica SA, principalul producator de energie electrica din Romania, cu un portofoliu de productie 100% din surse regenerabile si unul dintre cei mai mari producatori hidroenergetici din Europa, a anuntat vineri aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si publicarea…

- Detaliile ofertei: • Intervalul orientativ al Prețului de Oferta a fost stabilit intre 94 RON și 112 RON pe Acțiune Oferita (“Intervalul Prețului de Oferta”), ceea ce corespunde unei capitalizari de piața de la 42,3 miliarde de RON pana la 50,4 miliarde de RON (de la 8,5miliarde de EUR pana la 10,2…

- ”Piata de capital din Romania a crescut cu 7,1% in primele cinci luni ale acestui an, prin prisma indicelui BET-TR, care include si dividendele. La finalul sedintei de tranzactionare din 31 mai, BETTR a afisat un nivel de 24.301 puncte. Tot in acest timp, BET-NG, indicele companiilor din energie si…