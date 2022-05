Stiri pe aceeasi tema

- O scadere suplimentara a costului de acces la spatiu ar crea mai multe oportunitati de expansiune si inovare tehnologica, deblocand mai multe servicii de pe orbita, cum ar fi banda larga prin satelit si productie, a adaugat banca. Estimarile Citi pentru industrie se potrivesc cu previziunile publicate…

- Cand cel mai vechi fond de piața monetara din America a „spart dolarul” in 2008, a fost un moment cheie al crizei financiare. Reserve Primary Fund a trebuit sa iși incalce promisiunea de a returna investitorilor sai un dolar pentru fiecare acțiune, in urma falimentului istoric al bancii Lehman Brothers.…

- Bitcoin a scazut joi, temporar, sub 26.000 de dolari pentru prima data in ultimele 16 luni, pe fondul unei vanzari masive de criptomonede deținute in portofelele virtuale, fapt care a dus la dispariția a 200 de miliarde de dolari de pe intreaga piata intr-o singura zi, transmite CNBC, potrivit News.ro…

- Piața criptomonedelor a inregistrat o pierdere de peste 200 de milioane de euro intr-o singura zi. Cea mai valoroasa criptomoneda, Bitcoin, a ajuns sa coste sub 26.000 de dolari, cea mai mica valoare din ultimele 16 luni. Pretul bitcoin a scazut in aceasta dimineața pana la 25.401,29 dolari, conform…

- Bitcoin a scazut joi, temporar, sub 26.000 de dolari pentru prima data in ultimele 16 luni, pe fondul unei vanzari mai ample de criptomonede care a sters peste 200 de miliarde de dolari de pe intreaga piata intr-o singura zi, transmite CNBC. Pretul bitcoin a scazut joi dimineata pana la 25.401,29 dolari,…

- Actiunile companiei de video streaming Netflix scadeau cu 36% miercuri, la 18:00, ora Romaniei, adica la o ora si jumatate de la inceputul sedintei de tranzactionare de pe Wall Street. Valoarea de piata a scazut astfel cu circa 50 de miliarde de dolari, noteaza zf.ro, care citeaza Yahoo Finance.…

- ”Piata romaneasca de fuziuni si achizitii (M&A) a inregistrat 48 de tranzactii in primele trei luni ale anului 2022, in crestere cu 17% fata de primul trimestru al anului 2021. In pofida volumului mai mare de tranzactii, valoarea estimata a activitatii locale de fuziuni si achizitii a fost mai mica…

- Un Elon Musk care danseaza a fost aplaudat in timp ce a supravegheat predarea primelor mașini, fabricate in Germania, de la Tesla la fabrica sa din Gruenheide marți (22 martie), marcand deschiderea centrului european inaugural al producatorului auto american, la doar doi ani dupa ce a fost anunțat pentru…