- In ultimul an, Rezerva Federala (Fed) a majorat ratele dobanzilor in cel mai rapid ritm din istoria recenta, incercand deliberat sa tempereze finanțarea pentru a reduce inflația. ,,Dar, in acest proces, banca centrala a afectat și finanțele Silicon Valley Bank (SVB), și ale altor companii din sectorul…

- Signature Bank, o banca regionala cu sediul in New York, care a devenit lider in creditarea criptomonedei, s-a inchis brusc duminica, marcand al treilea cel mai mare faliment bancar din istoria Statelor Unite, la doar doua zile dupa cel de-al doilea cel mai mare eșec - Silicon Valley Bank, cadere care…

- Presedintele american Joe Biden a asigurat luni dimineata ca "americanii pot avea incredere in faptul ca sistemul bancar este solid", intr-un discurs sustinut la Casa Alba dupa ce prabusirea bancii californiene Silicon Valley Bank (SVB) a provocat turbulente pe pietele

- ”Depozitele voastre vor fi disponibile atunci cand veti avea nevoie de ele”, a anunty Joe Biden la Casa Alba. El a promis ca contribuabilii americani nu vor fi trasi la raspundere pentru pierderile unui faliment bancar. Biden a indemnat Congresul sa consolideze reglementarea sectorului.

- Presedintele american Joe Biden a dat asigurari luni ca ”americanii pot avea incredere in faptul ca sistemul bancar este solid”, in urma unor turbulente create de prabusirea bancii californiene Silicon Valley Bank (SVB), relateaza AFP. ”Depozitele voastre vor fi disponibile atunci cand veti avea nevoie…

- Signature Bank, o banca americana care avea relații puternice cu firmele de criptomonede, a fost inchisa in seara zilei de duminica de autoritațile din SUA, a anunțat Departamentul Trezoreriei Statelor Unite. Este al doilea faliment bancar din acest weekend, unul in care nervii investitorilor au fost…

- Responsabilii pentru falimentul Silicon Valley Bank (SVB) si al institutiei financiara Signature Bank vor "fi trasi la raspundere", a promis duminica presedintele american Joe Biden, relateaza AFP.

