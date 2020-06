Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Unilever, care reuneste branduri ca Dove, Ben & Jerry’s si Hellmann’s, a anuntat vineri ca opreste promovarea pe Facebook, Instagram si Twitter in Statele Unite cel putin pana la 31 decembrie, din cauza atmosferei divizate din tara. Informatia a dus la scaderea actiunilor Facebook si Twitter…

- Femeile insarcinate expuse la temperaturi ridicate sau poluarea aerului au mai multe șanse sa aiba copii prematuri, subponderali sau nenascuți, potrivit unui nou studiu care examineaza datele de la peste 32 de milioane de nașteri din Statele Unite, citat de The New York Times. Efectele lovesc cel mai…

- Shanghai Junshi Biosciences a inceput un studiu in stadiu incipient in China pentru a testa un tratament preventiv, cu anticorpi, impotriva COVID-19, a declarat compania intr-un comunicat, duminica, transmite Reuters. Medicamentul experimental, JS016, urmeaza de asemenea sa fie testat pe oameni in Statele…

- Smartphone-urile sunt dispozitivele pe care le utilizam in viața de zi cu zi in foarte multe scopuri, iar in urmatoarele randuri ale acestui articol vom discuta despre smartphone-uri și veți afla mai multe informații interesante.In primul rand, telefoanele au aparut ca fiind dispozitive care ne ofera…

- Rusia și China inunda social media cu conținut care vizeaza tulburarile și violența in curs de desfașurare in Statele Unite, potrivit unei analize a postarilor recente de Twitter facuta de specialiștii POLITICO. Scopul, potrivit experților in dezinformare, este acela de a promova neincrederea pe ambele…

- Președintele Donald Trump amenința sa reglementeze sau sa inchida rețelele de socializare, dupa ce platforma Twitter a semnalat ca doua postari ale președintelui ar fi inșelatoare și ar conține informații incerte. Utilizatorii erau rugați sa verifice faptele descrise de liderul de la Casa Alba referitoare…

- Grupul de Comunicare Strategica a efectuat o analiza a epidemiei de coronavirus, pentru saptamana care a trecut. Astfel, potrivit datelor colectate și centalizate, numarul cazurilor noi a scazut cu 10,5%, iar 42% dintre cazuri se inregistreaza in 5 județe. – Numarul de cazuri noi a scazut cu 10.5%…

- Coronavirusul infecteaza și ucide oameni negri din Statele Unite, la rate disproporționat de mari, conform datelor publicate de mai multe state și orașe mari, scrie New York Times. O alta sursa arata ca 22% din americanii testati sunt bolnavi de COVID-19, adica 400.000 din 1.8 milioane de cetațeni…